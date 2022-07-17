Захарова: ЕС, Азия, Африка и другие уже ощутили эффект от санкций против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заверил в эффективности антироссийских санкций в долгосрочной перспективе. По мнению Захаровой, эффекта от санкций против РФ уже дождались жители Евросоюза, Азии, Африки и других регионов.

«Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает. Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», – написала госпожа Захарова в Telegram.

Евросоюз вместе с союзниками ввел несколько пакетов антироссийских санкций в ответ на войну РФ в Украине. В частности, Брюссель отказался от импорта угля и золота и постепенно вводит эмбарго на российскую нефть.