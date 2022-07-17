Ильгар Гусейнов, отдел экономики 03:22

В ходе заседания правительства по итогам I полугодия 2022 года, президент Ильхам Алиев анонсировал визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан. Приезд нового лидера Казахстана в Баку состоится в августе. Будут обсуждаться вопросы нефтеэкспорта через трубопроводные системы Азербайджана и строительство танкеров для казахстанского флота. Характерно, что для двух близких государств Каспийского моря одним из ключевых и приоритетных вопросов является сотрудничество в транспортной и нефтеэкспортной сферах. Если для Азербайджана это рост доходов от транзита грузов (прежде всего контейнерных), а также доходов от транзитных тарифов трубопроводов, то для Казахстана помимо транзита, это еще и вопрос диверсификации нефтеэкспорта, направленного преимущественно на европейские рынки через Россию (нефтепровод КТК) и в Китай.

Недавно, президент Токаев озвучил намерение по строительству казахстанского паромного флота: в долгосрочной перспективе Казахстан планирует довести число паромов до 10 единиц. Токаев постепенно наращивает контейнерный поток, в связи с чем планирует строительство дополнительного контейнерного хаба в порту Актау. С аналогичным поручением, уже относительно бакинского ММТП выступил Ильхам Алиев - во-первых, проделать дноуглубительные работы в Баку и Алят, так как уровень моря в прибрежных водах падает, а во-вторых, начать вторую стадию расширения портовых терминалов. Напомним, что первая фаза БММТП, заложенная в ноябре 2010 года, была рассчитана на годовую мощность в 10 млн тонн грузов и 50 тыс TEU контейнеров. Вторая фаза, о которой говорил Алиев, увеличит эту мощность до 17 млн тонн и 150 тыс TEU. А третья - завершится созданием масштабного порта с годовой мощностью в 25 млн тонн и 1 млн TEU. Если Азербайджан ведёт развитие портовых программ своими силами, то в Казахстане для достижения аналогичных целей в порту Актау прорабатывается вопрос привлечения международных транспортно-логистических компаний, например, PSA International. Кроме того, планируется привлекать таких контейнерных операторов, как COSCO Shipping и Maersk. Это позволит казахстанской ЖД привлечь их контейнерный парк и значительно увеличить транзитные возможности. В настоящее время у Казахстана есть небольшой собственный торговый флот, в частности, четыре сухогруза, которые работают на Каспийском море. До конца года национальный морской перевозчик "Казмортрансфлот" планирует ввести в эксплуатацию еще два контейнеровоза. Нефть всему голова Несмотря на взрывной рост транзитных и двусторонних контейнерных потоков по направлениям Восток-Запад и Север-Юг, основу торговых маршрутов по стоимости и объемам грузоперевозок по-прежнему будут составлять нефть, топливо и ГСМ.

По оценкам Минэнерго Казахстана в среднесрочной перспективе, к 2025 году, возможно перевести на транскаспийский маршрут до 15-16 млн тонн нефти в год: порядка 5 млн тонн перевалкой в порту Алят на ЖД линию Баку-Батуми ("Батумский нефтяной терминал" принадлежащий Казахстану) и около 5 млн тонн в нефтепровод Баку-Супса. Кроме этого, в случае достижения договоренностей о "банке" нефти с SOCAR речь идет о транспортировке около 5 млн тонн посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако для этого сторонам нужно решить проблему разницы стоимости более дорогой азербайджанской нефти - azeri light и более дешёвой сернистой нефти из казахстанских месторождений. Для полноценной реализации на длительную перспективу потребуются новые нефтепроводы в Казахстане из месторождения Тенгиз, и строительство нового терминала в казахстанском порту Курык, а также - перевалочный терминал в БММТП и танкерный флот судов дедвейдом по 6-8 тыс тонн. Новый этап бакинского судостроения Перспективы расширения Транскаспийской транспортной системы зависят прежде всего от Баку. Придеться в комплексе решать несколько задач: от расширения порта и строительства новых судов до интеграции всех транспортных структур в единый механизм.