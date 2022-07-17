«Замороженный конфликт»: экс-главнокомандующий НАТО сравнил войну в Украине с Корейской

«Я вижу, что это ведет к окончанию Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся вражде», - цитирует РБК Ставридиса.

«Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого срока», - подчеркнул Ставридис.

Корейская война длилась более трех лет – с конца июня 1950 года по конец июля 1953 года. Официально стороны не подписали мирный договор, страна оказалась разделена по 53-й параллели на Северную и Южную Кореи. Первую поддерживали СССР и Китай, вторую – США, Великобритания, Франция и другие западные страны.

Так называемая «спецоперация» России началась 24 февраля. В начале марта министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что она продлится до достижений поставленных целей, напоминает РБК. В качестве таковых президент РФ Владимир Путин называл защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Спустя месяц, в начале апреля, в Кремле выражали надежду на завершение спецоперации «в обозримом будущем». «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», - говорил представитель президента Дмитрий Песков. В то же время глава Росгвардии Виктор Золотов в середине марта заявлял, что «спецоперация идет не так быстро, как хотелось бы». Такую ситуацию он объяснил тем, что «нацисты прячутся за спинами мирных граждан». В мае аналогичную мысль озвучил белорусский президент Александр Лукашенко: «Я это ощущаю так, что операция эта затянулась». В Кремле в ответ заверили, что «спецоперация» идет по плану. Владимир Путин в конце июня заявил, что сроки «спецоперации» связаны с интенсивностью боевых действий и риском потерь, а потому подгонять военных было бы неправильно. Власти Украины хотели бы завершить боевые действия к концу года, до начала зимы, рассказали неназванные собеседники Reuters о содержании выступления президента Владимира Зеленского перед лидерами G7.