Китай намерен добиться мира в Украине?

Китай не намерен «подливать масло в огонь» и будет содействовать мирным переговорам в Украине, сказал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонных переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По его словам, Пекин «не будет сидеть сложа руки».

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию в Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», - сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Пекин считает, что кризис в Украине «преподал нам суровый урок» и нужно серьезно к этому отнестись. Глава МИД КНР призвал создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности Европы.

Власти США не раз предупреждали Китай о последствиях в случае оказания поддержки России на фоне войны в Украине – как экономической, так и военной. Китайский посол в США Цинь Ган назвал данные об оказании Пекином помощи Москве «дезинформацией».