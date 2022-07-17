Армия Украины уничтожила российские склады боеприпасов

Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами на территории захваченной части Николаевской области. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» (оперативное объединение Сухопутных войск ВС Украины в южной части территории страны).

Кроме того, УНН со ссылкой на соцсети пишет, что в районе города Новая Каховка на захваченной Россией территории Херсонской области раздались взрывы: были «прилеты» по военным объектам россиян.