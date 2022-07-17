Урсула фон дер Ляйен обсудит с Ильхамом Алиевым поставки в Европу азербайджанского газа

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят в понедельник Баку, чтобы провести переговоры с руководством Азербайджана, в частности, о поставках в Европу каспийского газа в обход России.

Интерфакс пишет, что Урсула фон дер Ляйен и Кадри Симсон проведут в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоится их совместная пресс-конференция. Симсон примет участие в энергетическом диалоге между ЕС и Азербайджаном, делегацию которого возглавит министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что "в условиях продолжающегося использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, диверсификация импорта энергоносителей является главным приоритетом для ЕС. Южный газовый коридор играет центральную роль в поставках природного газа в ЕС, особенно в Юго-Восточную Европу".

"ЕС и Азербайджан, - отметила Еврокомиссия, - ведут переговоры о новом всеобъемлющем соглашении, которое позволит расширить сотрудничество в широком спектре областей, включая диверсификацию экономики, инвестиции, торговлю и полное использование потенциала гражданского общества".

ЕС – главный торговый партнер Азербайджана. Его доля составляет около 36,7% общего внешнеторгового оборота этой страны. На ЕС приходится 51% экспорта Азербайджана (в основном энергоносители). Товары из ЕС составляют 16% импорта Азербайджана.