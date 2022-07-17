Жителей Азербайджана призвали носить маски в закрытых помещениях

За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в мире возросло, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим ВОЗ рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать правила гигиены.

В совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) говорится, что и в Азербайджане в последние дни наблюдается негативная динамика в связи с распространением инфекции COVID-19, увеличилось число инфицированных коронавирусом, фиксируется превышение количества заболевших над численностью выздоровевших.

Органы здравоохранения Азербайджана настоятельно рекомендуют гражданам носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, сокращать контакты, соблюдать правила гигиены.

В заявлении отмечается, что могут быть приняты решения, соответствующие ситуации.