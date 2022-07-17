Индия призвала Китай к снижению военной активности на границе

Индия призвала Китай к снижению уровня военной активности в горной области Восточный Ладакх на 16-м раунде переговоров по пограничным проблемам на уровне командиров армейских корпусов, сообщает The Times of India со ссылкой на источники в индийском Министерстве обороны.

"На переговорах обсуждалась ситуация в секторе Чанг Ченмо и на плато Депсанг с целью восстановления статус-кво в Ладакхе, существовавшего до апреля 2020 года. Индийская сторона выступила за снижение активности на линии соприкосновения войск, прекращение наращивания военной инфраструктуры Народно-освободительной армии Китая (НОАК - ред.) в Ладакхе и отвод войск с передовых рубежей на линии фактического контроля", - сказали источники издания.

Согласно данным, переговоры проходили в воскресенье на пограничном пункте "Чушул-Молдо" на индийской стороне. Индийскую делегацию на них возглавлял командующий корпусом генерал-лейтенант А.Сенгупта.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон.