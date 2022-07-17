Командование «военной операцией» в Украине поручили генералу Рустаму Мурадову

Российской группировкой войск «Восток» в ходе «военной операции» в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С ним встретился глава Минобороны России Сергей Шойгу, который проинспектировал группировку «Восток», говорится в пресс-релизе российского военного ведомства.

«На командном пункте командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», - рассказали в Минобороны РФ.

Во время инспекции Шойгу приказал группировке «Восток» прикрыть Донбасс от обстрелов. Другие подробности встречи в министерстве не привели.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Рустам Мурадов командовал контингентом российских миротворцев в Карабахе. В феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел персональные санкции против Мурадова.