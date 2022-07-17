Украинские военные отбили атаки россиян

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск на Донецком и Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка, Угледар и возле Углегорской ТЭС, сообщает Генштаб вооруженных сил Украины в утренней сводке в 145-й день войны.

Россияне штурмуют Григоровку к северо-востоку от Северска, бои продолжаются, сказано в сводке.

В этом же районе были отбиты атаки у Спорного, Верхнекаменского и Серебрянки. К югу от Бахмута идут бои в районе Новолуганского, Углегорской ТЭС и Семигорья.