Иран все-таки передаст России сотни беспилотников?

В США считают, что Иран может передать России несколько сотен беспилотников, которые российская армия может использовать в войне в Украине, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, заявление Белого дома о том, что Россия хочет получить от Ирана сотни вооруженных и невооруженных разведывательных беспилотников для использования в войне в Украине, отражает необходимость Москвы как заполнить критический пробел на поле боя, так и найти долгосрочного поставщика критически важных боевых технологий. Источники газеты сообщают, что Иран готовится передать до 300 беспилотных аппаратов и уже в этом месяце начнет обучать россиян их использовать.

По данным NYT, срочность для Москвы еще и в том, что беспилотники помогают вести борьбу против американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые начали поступать Украине. Согласно информации газеты, с их помощью удалось уничтожить около двух десятков складов и командных пунктов российской армии.

Издание отмечает, что проблемы с БПЛА начались и в Украине. Аналитики считают, что российские средства радиоэлектронной борьбы свели на нет ранний успех американских и турецких беспилотников. По подсчетам британских экспертов, Россия уничтожает любой украинский разведывательный БПЛА максимум за неделю, пишет NYT.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Иран не будет поставлять России оружие, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию в Украине.