Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. <...> В первую очередь, я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», - написал он. По его словам, России нужно принять «упреждающие тактические меры».

Глава Чечни также сообщил, что в республике полностью укомплектованы четыре батальона «Ахмат». Он отметил, что в полк спецназначения «Ахмат-Север» вошли бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Украине.