Европейская энергетика увязла в триллионных долгах

Агентство поделилось данными об изменении общего долга энергетических и коммунальных компаний в Европе. Согласно информации, в промежутке с четвертого квартала 2019 года и до третьего квартала 2022 года их общий долг приближается к двум триллионам евро.

Совокупный долг европейских энергетических компаний превысил €1,7 трлн. Как сообщает Bloomberg, предприятия вынуждены брать кредиты для покрытия расходов, связанных с ростом цен на газ и нефть.

Экономисты связывают это с аномальным ростом цен на энергоносители. Компании вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть свои расходы.

Их долг складывается из трех элементов - облигации, кредиты и затраты на трубопроводы. Как отмечает Bloomberg, долг начал активно расти с начала пандемии и продолжил рост после начала войны в Украине. €0.6 трлн - именно на эту сумму увеличилась задолженность в 2022 году.

Эксперты предупреждают европейские правительства о тяжелой зиме и энергетическом кризисе, из которого Европа не сможет выйти в течение как минимум года.