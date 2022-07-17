Натик Гусейнзаде, отдел спорта 11:11

Депутат Госдумы Роман Терюшков, бывший министр спорта Подмосковья, предложил приравнивать смену спортивного гражданства российскими спортсменами к государственной измене. Пример Дмитрия Медведева и Вячеслава Володина оказался заразительным. Если им тот бред, который они несут в социальных сетях, позволяет увеличивать свою узнаваемость и накручивать количество просмотров, то почему бы и более мелким функционерам не заняться тем же.

Мало кому известный Роман Терюшков, депутат российского парламента из Подмосковья, выступивший с совершенно безумным предложением, свою «минуту славы» получил. Но о людях, занимающихся спортом высоких достижений, совершенно не подумал. Не барское это дело, о каких-то там холопах беспокоиться. А ведь точно с таким же пренебрежением к человеку российские СМИ и чиновники в нынешнем месяце из-за собственных амбиций чуть не загубили карьеру теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной, золотой «Рыбки», выигравшей Уимблдонский турнир и ставшей первой спортсменкой из республик Центральной Азии, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема». Напомню, что в 2018 году, когда никакой «спецоперацией» еще и не пахло, Елена из-за финансовых проблем и отсутствия помощи со стороны Федерации тенниса России (ФТР) по приглашению главы Федерации тенниса Казахстана, бизнесмена Булата Утемуратова сменила место жительства и гражданство. Для нее нет вопроса, чья она. «Вопрос относительно того, кем я себя ощущаю, уже не стоит. Я прошла большой путь как казахстанская теннисистка», - говорит Елена. В России о ней и не вспоминали, уехала и уехала, мало ли талантов покидают страну, ничего страшного, «бабы еще нарожают».

И не вспомнили бы, если бы не ее блестящая победа в Уимблдоне, когда она блестяще разделала на корте вторую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Тут-то вся российская ура-патриотическая общественность и пришла в возбуждение. Сначала глава ФТР Шамиль Тарпищев назвал Елену Рыбакину «русским продуктом», а уж вслед за ним этот тезис подхватили и российские СМИ, которые именовали ее не иначе как «уроженкой Москвы» или «москвичкой». А после ее выхода в финал «Комсомольская правда» опубликовала текст, где теннисистку назвали «полноценно русской», а также заявили, что казахстанка поддержала россиян после их отстранения от участия в соревнованиях. Вылез и ее бывший российский тренер Андрей Чесноков. У которого времени заниматься тем, чтобы Рыбакина осталась в России, не было, а на то, чтобы издевательски поздравить британскую королевскую семью с тем, что им предстоит «награждать уроженку России» – хватило вполне. А после финала турнира «Российская газета» и сайт RT опубликовали новости о победе казахстанской спортсменки, в которых вообще открыто назвали Елену Рыбакину «россиянкой, выступающей за Казахстан».