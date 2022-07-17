Уехавших русских спортсменов Москва объявит предателями какой-то Абсурдистан
Депутат Госдумы Роман Терюшков, бывший министр спорта Подмосковья, предложил приравнивать смену спортивного гражданства российскими спортсменами к государственной измене.
Пример Дмитрия Медведева и Вячеслава Володина оказался заразительным. Если им тот бред, который они несут в социальных сетях, позволяет увеличивать свою узнаваемость и накручивать количество просмотров, то почему бы и более мелким функционерам не заняться тем же.
Мало кому известный Роман Терюшков, депутат российского парламента из Подмосковья, выступивший с совершенно безумным предложением, свою «минуту славы» получил. Но о людях, занимающихся спортом высоких достижений, совершенно не подумал. Не барское это дело, о каких-то там холопах беспокоиться.
А ведь точно с таким же пренебрежением к человеку российские СМИ и чиновники в нынешнем месяце из-за собственных амбиций чуть не загубили карьеру теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной, золотой «Рыбки», выигравшей Уимблдонский турнир и ставшей первой спортсменкой из республик Центральной Азии, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема».
Напомню, что в 2018 году, когда никакой «спецоперацией» еще и не пахло, Елена из-за финансовых проблем и отсутствия помощи со стороны Федерации тенниса России (ФТР) по приглашению главы Федерации тенниса Казахстана, бизнесмена Булата Утемуратова сменила место жительства и гражданство.
Для нее нет вопроса, чья она. «Вопрос относительно того, кем я себя ощущаю, уже не стоит. Я прошла большой путь как казахстанская теннисистка», - говорит Елена. В России о ней и не вспоминали, уехала и уехала, мало ли талантов покидают страну, ничего страшного, «бабы еще нарожают».
И не вспомнили бы, если бы не ее блестящая победа в Уимблдоне, когда она блестяще разделала на корте вторую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Тут-то вся российская ура-патриотическая общественность и пришла в возбуждение.
Сначала глава ФТР Шамиль Тарпищев назвал Елену Рыбакину «русским продуктом», а уж вслед за ним этот тезис подхватили и российские СМИ, которые именовали ее не иначе как «уроженкой Москвы» или «москвичкой». А после ее выхода в финал «Комсомольская правда» опубликовала текст, где теннисистку назвали «полноценно русской», а также заявили, что казахстанка поддержала россиян после их отстранения от участия в соревнованиях.
Вылез и ее бывший российский тренер Андрей Чесноков. У которого времени заниматься тем, чтобы Рыбакина осталась в России, не было, а на то, чтобы издевательски поздравить британскую королевскую семью с тем, что им предстоит «награждать уроженку России» – хватило вполне. А после финала турнира «Российская газета» и сайт RT опубликовали новости о победе казахстанской спортсменки, в которых вообще открыто назвали Елену Рыбакину «россиянкой, выступающей за Казахстан».
Все это вызвало большой скандал и в британской прессе, которая прямо задавала вопрос: «Как так получилось, что российская спортсменка оказалась на столь престижном турнире?». Причем некоторые издания прямо требовали оспорить победу Рыбакиной.
Елена оказалась настоящим бойцом, вплоть до того, что на одной из пресс-конференций предъявила казахстанский паспорт. Ей не просто удалось выиграть один из самых престижных турниров, но и эмоционально выдержать нападение со стороны иностранных СМИ. А главное, пережить «поддержку» российских ура-патриотов, которые так сильно гордились державой, что чуть не лишили ее заслуженной победы и возможности продолжать международную карьеру…
Российское вторжение в Украину в клочья разорвало международный престиж Москвы, да так, что от него мало что осталось. Но фантомные боли продолжают мучить российских чиновников и их обслугу. Не желая замечать, что это может повредить судьбам людей, уже давно покинувших Россию. А может, делая это вполне преднамеренно. Поскольку, судя по заявлениям Терюшкова, которое отражает и часть общественных настроений, – все они «изменники».