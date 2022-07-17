Британская разведка: ЧВК Вагнера понесла тяжелые потери в боях в Украине

Россия использует частную военную компанию «Вагнер» для усиления передовых сил и уменьшения нехватки личного состава и потерь в Украине, сообщает британская разведка.

Как отмечается в сводке, «ЧВК Вагнера» почти наверняка сыграла центральную роль в недавних боях, включая взятие городов Попасная и Лисичанск. Эти бои нанесли группе тяжелые потери.

При этом в группировке снизили стандарты: берут тех, чью заявку раньше бы отклонили, рекрутируют бывших заключенных, утверждает британская разведка. Их отправляют на войну почти без обучения.