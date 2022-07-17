В Турции ликвидирован один из лидеров ПКК

На юго-востоке Турции был нейтрализован особо опасный террорист. В сообщении пресс-службы МВД республики говорилось, что он являлся одним из лидеров террористов ПКК и разыскивался по линии Интерпола.

Правоохранители ликвидировали Неджати Утку Кираза в Диярбакыре, где проводился 21 этап антитеррористической операции Eren Abluka. Согласно сообщению, террорист с позывным «Азат Кендал» был обнаружен недалеко от поселка Даралан, где пытался скрыться в горной местности. После обнаружения он был ликвидирован с помощью ударных вертолетов ATAK.

Кираз был объявлен в международный розыск по линии Интерпола и значился в «оранжевом списке» особо опасных террористов МВД Турции. Ранее его имя проходило по делу о теракте 2016 года.

13 марта 2016 года у автобусной остановки в районе бульвара Ататюрка в Анкаре вечером взорвался заминированный автомобиль. 34 человека погибли, 125 были ранены. По информации силовых структур, терракт был подготовлен членами Рабочей партии Курдистана.