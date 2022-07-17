Румыния и Болгария не справляются? Евросоюз надеется на деблокирование украинских портов

Вывоз зерна через Болгарию и Румынию из Украины недостаточен, поэтому Евросоюз надеется на достижение на этой неделе в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией по "зерновому вопросу", заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы делаем, что можем для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов", - цитирует его ТАСС.