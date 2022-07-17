На сотрудников дорожной полиции напали с ножом в Гаджигабуле
В субботу, 16 июля, на территории Гаджигабульского района сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан автомобиль марки «Hyundai» с неисправной системой освещения.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции пригласили водителя, жителя Кюрдамирского района, ранее осужденного Рамина Мамедова, и его пассажира Ягуба Мамедова на обследование к врачу, так как их поведение вызвало подозрение у сотрудников правоохранительных органов.
Но в этот момент они оказали сопротивление, Я.Мамедов попытался ранить ножом сотрудников полиции, но был обезоружен.
В отношении водителя составлен протокол по статье 333.1 Кодекса об административных правонарушениях. Оба гражданина были переданы в отдел полиции Гаджигабульского района для проведения расследования.
При личном обыске в отделении полиции у Я.Мамедова было обнаружено 40 грамм марихуаны, а у Р.Мамедова нашли и изъяли героин и метамфетамин, а также электронные весы.