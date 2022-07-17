США испытали ПВО на базе израильского «Железного купола»

Подразделения Морской пехоты ВС США провели успешные испытания прототипа системы противовоздушной обороны (ПВО) на базе израильского комплекса "Железный купол", сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны еврейского государства.

Согласно данным Минобороны, испытания перспективной противовоздушной системы среднего радиуса действия проходили на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. В ходе них было поражено несколько учебных мишеней в виде крылатых ракет, запущенных одновременно в разных направлениях и по разным траекториям. В ведомстве также отметили, что испытываемая система MRIC (Medium-Range Intercept Capability, средство поражения средней дальности) сочетает компоненты производства США и Израиля. Это американские радиолокационные станции для наземных воздушных целей G/ATOR и системы боевого управления CAC2S и израильские противоракеты "Тамир" от системы "Железный купол".

По итогам испытаний глава Израильской организации противоракетной обороны при Минобороны страны Моше Патель заявил, что это испытание доказало, что ракета-перехватчик "Тамир" от "Железного купола" и связанные с ней наземные компоненты могут быть быстро и эффективно интегрированы в любую оборонную архитектуру и успешно перехватывать различные воздушные угрозы в сложных условиях.