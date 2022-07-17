Казахстан вернул в казну миллионы долларов, связанных с родственниками Назарбаева

Власти Казахстана вернули в казну 230 млрд тенге ($481 млн) при расследовании уголовных дел, связанных с семьей экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет Informburo.kz со ссылкой на межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Согласно данным, дела, о которых идет речь, расследовались в отношении ближайших родственников Назарбаева. Комиссия считает, что экс-сват бывшего президента Кайрат Боронбаев, племянник Кайрат Сатыбалды вместе со своей женой Гульмирой Сатыбалды, а также руководителем «Оператора РОП», связанного с Алией Назарбаевой, отмывали деньги, в том числе и за рубежом. По делу «Оператора РОП» удалось предотвратить хищение около 180 млрд тенге. По делам о хищениях у «Казахтелекома», Центра транспортного сервиса и нескольких других крупных организаций были возмещены 36 млрд тенге. Еще $170 млн добровольно вернули из Люксембурга. Кроме того, по делу Боронбаева «КазМунайГазу» удалось возместить 11,3 млрд тенге. По делу неназванных бывших должностных лиц Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ вернули $3 млн.