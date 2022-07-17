Песков: Россия и Иран привыкли к санкциям

Россия и Иран привыкли жить в санкциях, санкции - это та цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет и независимость, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана.

"Иран не первое десятилетие находится под теми или иными санкциями, и Иран хорошо уже адаптировался к тому, чтобы развиваться, повышать благосостояние своего народа, несмотря на все эти ограничения, которые, сразу нужно признать, мы глубоко убеждены, абсолютно незаконны с точки зрения международного права", - передает Интерфакс слова Пескова.

"Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где проведет переговоры с иранским и турецким лидерами Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи глав государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Также он проведет и двусторонние встречи.