В Азербайджане использовали тесты для выявления оспы обезьян

«На сегодняшний день в стране не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян». Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, и при выявлении подозрительных случаев имеются все возможности для лабораторной диагностики.

«Что касается использования тестов, до сегодняшнего дня были использованы два теста. У обратившихся были взяты образцы и отправлены в Центр контроля за особо опасными инфекциями. Результат их теста оказался отрицательным», - заявили в Минздраве.