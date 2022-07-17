Жилищные махинации компании депутата: Гейдаров не может войти в собственные квартиры

Ульвия Худиева, собкор 12:52

Тамерлан Тагиев, торговый представитель ЖСК «Кяпяз-М», занимающейся в Баку жилищным строительством, был арестован по обвинению в продаже одной квартиры сразу нескольким лицам. Впрочем, арест афериста ничуть не облегчил положение его жертв. Гусейнага Гейдаров, один из потерпевших по данному уголовному делу, обратился в haqqin.az с жалобой на то, что сотрудники ЖСК «Кяпяз-М» не пускают его в здание, в котором находится его собственность.

По словам Гейдарова, он приобрел три квартиры разной площади в построенном «Кяпяз-М» в Хырдалане на проспекте Гейдара Алиева доме №596. Деньги мужчина передал Тамерлану Тагиеву, торговому представителю компании, и получил ордер на квартиру №56. На руках у Гейдарова есть также договоры и финансовые документы на две другие квартиры. «По делу проходят пять потерпевших. В двух квартирах, которые я купил, ремонтные работы уже завершены, а в одной еще продолжаются. Однако сотрудники ЖСК поменяли замки на дверях моих квартир, и я не могу туда зайти», - сокрушается мужчина.

Гейдаров отметил, что одна из купленных им квартир была повторно продана сотруднику ЖСК. «Одна из моих квартир находится на 11-м этаже, - рассказывает мужчина. - У человека, которому ее повторно продали, есть еще одна квартира этажом выше. Я не понимаю, разве он ничего не знал об афере, ведь в квартире, которую он считает своей, полгода шли ремонтные работы?! Позднее этот человек сказал, что приобрел квартиру в 2019 году, но уже в двадцатом решил ее продать…». Еще одним любопытным аспектом дела стала жалоба ЖСК «Кяпяз-М» на… Тамерлана Тагиева. В компании заявили, что ничего не знали о преступных действиях своего сотрудника. Хотя, по словам Гейдарова, Тамерлан Тагиев рассказал в суде, что все платежи за квартиры, поступавшие от покупателей, он отдавал непосредственно главному бухгалтеру. «Компания передала Тагиеву все полномочия, - утверждает Гейдаров. - У него, к примеру, была доверенность на установку счетчиков, на контроль за ними. Он всегда носил с собой печать компании и имел юридическое право оформлять ипотечные кредиты».

Гусейнага Гейдаров утверждает, что на самом деле «Кяпяз-М» принадлежит депутату Милли Меджлиса Махиру Асланову (в местных СМИ можно найти немало материалов, подтверждающих, что данная компания связана с членами семьи депутата - ред.). Асланов, имеющий разнопрофильный бизнес в ряде стран, в том числе в Азербайджане, занимается также строительством многоэтажных жилых домов в Баку и регионах. Гусейнага Гейдаров встречался с Махиром Аслановым, однако тот сразу заявил, что строит дома только в центре Баку, и что здание в Хырдалане ему не принадлежит, а потому ничем помочь не может.