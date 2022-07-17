«Израиль готов атаковать Иран в случае необходимости»

Вооруженные силы Израиля готовятся принять меры, чтобы не допустить дальнейшего развития ядерной программы Ирана,заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

«Подготовка тыла к войне — это задача, которую необходимо ускорить в ближайшие годы, особенно в свете того, что нам возможно придется действовать против ядерной угрозы», — цитирует Кохави The Jerusalem Post.

По его словам, подготовка военных действий против ядерной угрозы включает в себя разработку оперативных планов, приобретение соответствующего оружия, разведку и обучение. «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает энергично готовиться к нападению на Иран и должна быть готова к любому развитию событий и любому сценарию. Подготовка военного сценария против иранской ядерной программы является моральным долгом и вопросом национальной безопасности», — сказал Кохави.