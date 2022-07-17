Спецслужбы Украины задержали 60-летнюю женщину-агента ФСБ
СБУ разоблачила агента России в Киеве. Женщина собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице. Об этом сообщает СБУ в своем телеграм-канале.
Отмечается, что 60-летняя женщина собирала информацию о местах расположения военной техники, блок-постов, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов в Киеве и области.
Согласно предварительной информации, россияне планировали использовать эти данные для дальнейших ракетных ударов, или же диверсионных мероприятий в Киеве.
"По данным следствия, 60-ти летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из России и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - пишет пресс-служба СБУ.
Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, агенту России грозит пожизненное лишение свободы.