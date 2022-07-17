Спецслужбы Украины задержали 60-летнюю женщину-агента ФСБ

СБУ разоблачила агента России в Киеве. Женщина собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице. Об этом сообщает СБУ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 60-летняя женщина собирала информацию о местах расположения военной техники, блок-постов, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов в Киеве и области.

Согласно предварительной информации, россияне планировали использовать эти данные для дальнейших ракетных ударов, или же диверсионных мероприятий в Киеве.