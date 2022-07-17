Строительство газопровода Россия-Китай будет запущено в 2024 году
Правительство Монголии ожидает начало строительных работ над газопроводом из России в Китай «Сила Сибири-2» в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times.
Политик уточнил, что часть магистрали будет проходить по монгольской территории. На данный момент окончательный вариант маршрута трубопровода через Монголию все еще находится на стадии обсуждения.
«Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», - сказал Оюун-Эрдэнэ. По его мнению, транзитные сборы, полученные благодаря работе газопровода, помогут восстановить сильно пострадавшую от пандемии Covid-19 экономику Монголии.
В феврале 2022 года российский холдинг «Газпром» подписал новый долгосрочный контракт с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Согласно ему, российский газ будет экспортироваться по новому дальневосточному маршруту.
Благодаря соглашению общий ежегодный объем поставок голубого топлива вырастет до отметки в 48 миллиардов кубометров. А с газопроводом «Сила Сибири-2» и его продолжения через Монголию - газопроводом «Союз Восток» - прокачка газа в КНР может увеличиться еще на 50 миллиардов кубометров.