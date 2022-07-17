Одной отставкой Мехтиева таможня не отделается

Несмотря на аресты генералов и увольнение председателя, в Государственном таможенном комитете продолжаются проверки. По информации азербайджанских СМИ, аудиторские проверки в Госкомитете начались сразу после первой спецоперации.

Согласно информации, в ходе проверок выявлены серьезные правонарушения. Ожидается, что после завершения проверок Генпрокуратура возбудит соответствующее уголовное дело. Не исключено, что в рамках уголовного дела последуют новые аресты высокопоставленных таможенников.

Проведение соответствующих проверок в Госкомтаможне подтвердили и в Счетной палате: «В настоящее время продолжается расследование. Общественность будет проинформирована по его итогам».

Напомним, что ранее СГБ провела операцию в Госкомтаможне, в результате которой были арестованы директор объединения «Азертерминалкомплекс» Эхтирам Халилов, замначальника Главного таможенного управления на водном транспорте Рашад Бабаев, начальник Отдела дорожных налогов и контроля за разрешительными бланками Шукюр Сафаров, а также начальник Главного оперативно-следственного управления Масум Расулов.

Впоследствии распоряжением президента с должности был уволен председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев.