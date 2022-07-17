Прием осуществляется через "Электронную систему приема документов в дошкольные образовательные учреждения" (www.bq.edu.az). Таким образом, с сегодняшнего дня родители могут создать электронный кабинет в системе для зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

В Азербайджане начался процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год. Процесс продлится до 14 сентября, сообщили в Минобразования.

С 22 июля в городах и районах Центрально-Аранского районного управления образования (Мингячевир, Агдаш, Гейчай, Кюрдамир, Уджар, Евлах, Зардаб), с 26 июля в Баку, а со 2 августа уже по всей стране родители смогут записать детей в очередь в дошкольные учреждения.

Место, занятое родителем (законным представителем), будет преобразовано в заявку при появлении свободных мест в течение одного месяца. Родитель (законный представитель) должен подать документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней после получения ответа на свой запрос, в противном случае запрос будет удален системой и, в свою очередь, на это место будет принят другой ребенок.

С 15 по 21 сентября 2022 года система электронного приема будет временно приостановлена в связи с комплектованием групп. После завершения этого процесса прием детей на незанятые места в дошкольных образовательных учреждениях продолжится в течение всего года.