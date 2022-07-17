Посол России: почти все контакты с Финляндией заморожены

Практически все межправительственные и межведомственные контакты между Россией и Финляндией заморожены по инициативе Хельсинки, заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия-24», передает «Московский Комсомолец».

По словам дипломата, накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества практически перестал существовать на всех уровнях и во всех областях. Он отметил, что рухнуло двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между странами. Финский бизнес уходит с российского рынка, а российский бизнес «планомерно выдавливается» из Финляндии.

Кузнецов также добавил, что прекращены все совместные проекты и связи в области науки, образования, культуры и спорта. Разорваны контакты между регионами, включая города-побратимы и общественные организации. «Поэтому ухудшать уже нечего, все уже ухудшено», - констатировал дипломат.