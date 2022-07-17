Кадыров: Мы готовы с легкостью забрать Киев и страны НАТО

«Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО». Об этом в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня в мире нет никого, кто бы выступил против той адской мерзости, которую распространяет Запад, кроме России. Я очень благодарен нашему Верховному Главнокомандующему, который принял такое правильное решение и дал возможность нам принять участие в этой священной борьбе против сатанизма. Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны!», - заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что им нужен только один приказ президента России Владимира Путина: «Мы готовы в пух и прах разнести лживо-демократическую, псевдо-либеральную и военно-варварскую кампанию западных государств, разлагающих мировое сообщество в попытке подмять под себя весь земной шар. Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!».