«Война будет долгой, другого выбора нет»: Боррель призвал Европу потерпеть

Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель написал колонку про санкции против России. Русская служба BBC привела основные тезисы оттуда.

«Сейчас, когда война затягивается, а цены на энергоносители растут, люди в Европе и других странах задаются вопросом, работают ли эти санкции и/или не слишком ли велики их побочные эффекты. Мы не умаляем разные проблемы, которые могут возникнуть, в том числе попытки обойти ограничительные меры, но санкции остаются важным политическим инструментом».

«Снижение нашей [ЕС] структурной энергетической зависимости от России имеет большое значение, потому что эта зависимость препятствовала выработке сильной европейской политики в условиях агрессивных действий Москвы».

«Такая быстрая «детоксикация» от российских энергоносителей влечет за собой значительные издержки для ряда стран и секторов, с которыми нам придется столкнуться. Однако это та цена, которую мы должны заплатить за защиту наших демократий и международного права».

«Россия попытается заместить импорт отечественной продукцией. Это было сделано, и не без успеха, в сельскохозяйственном секторе после введения санкций в 2014 году. Однако в случае высокотехнологичной продукции добиться импортозамещения гораздо сложнее».

«Европа должна проявить стратегическое терпение. Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх – значит позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах».