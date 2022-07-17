В понедельник, 18 июля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии Катрин Гёринг-Экарт.

Отметив важность развития двусторонних отношений с Германией и межпарламентского сотрудничества, Джейхун Байрамов рассказал о своем визите в Германию в марте текущего года и проведенных там встречах.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, а также по ситуации в Украине, были обсуждены работы Азербайджана в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергоресурсов.