Шольц: санкции с России не снимут в случае мира в Украине на условиях Москвы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций в случае, если мир в Украине будет заключен на условиях России. Об этом политик написал в колонке, опубликованной Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала», - подчеркивает Шольц.

При этом глава немецкого правительства признает, что многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию. «Нам понадобится большая выдержка», - подчеркивает он, назвав выбранную в отношении санкций позицию нелегкой «даже для такой сильной и процветающей страны», как Германия».