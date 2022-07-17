«Грузинская мечта» бойкотировала созванную Зурабишвили сессию

Первый замглавы парламентской фракции "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе объявил, что правящая партия бойкотирует внеочередную сессию, созванную президентом страны Саломе Зурабишвили.

"В связи с созывом так называемой внеочередной сессии с 18 июля мы еще раз заявляем, что не планируем участвовать в выдуманном, саботажном и бесперспективном процессе, который устраивает оппозиция. Поэтому ни один из 81 члена нашей фракции не примет участие в работе внеочередной сессии", - цитирует его ТАСС. Внеочередная сессия парламента попросту не сможет начаться, поскольку для открытия пленарного заседания необходимо присутствие не менее 75 депутатов из 150.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили созвала внеочередную сессию парламента по требованию 46 оппозиционных депутатов. Они призывают незамедлительно начать работу над реформами, предусмотренными рекомендациями Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.