В 14:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой примет участие сильнейший клуб Азербайджана - « Карабах ».

Стоит еще раз напомнить, что чемпиона Венгрии возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, выведший сборную России в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

« Карабах », если пройдет во 2-м раунде швейцарский «Цюрих», встретится с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия). Первый матч должен состояться 2 или 3 августа в Баку, ответный – 9 августа.

Напомним, что перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделил команды на группы, сократив число потенциальных оппонентов. «Карабах», который будет «сеяным», может получить в соперники «Аполлон» (Кипр), а также победителей пар 2-го квалификационного раунда «Лудогорец» (Болгария) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) и «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия).

Как известно, во 2-м раунде «Карабах» сыграет со швейцарским «Цюрихом». Завтра команды сыграют в Баку, а 27-го – в Цюрихе. В 1-м раунде подопечные Гурбана Гурбанова прошла польский «Лех» (0:1, 5:1).

А в 15:00 определятся пары 3-го раунда Лиги Европы. Если «Карабах» проиграет «Цюриху», то встретится во втором по значимости евротурнире с одним из неудачников 2-го раунда Лиги чемпионов.

Ну и, наконец, в 16:00 стартует жеребьевка 3-го раунда Лиги конференций. Здесь «Нефтчи» будет «несеяным», а «Зиря» и «Габала» благодаря высокому рейтингу своих соперников по 2-м раунду попали в число «сеяных».

«Нефтчи», если пройдет во 2-м раунде кипрский «Арис», может сыграть в 3-м раунде с «Твенте» (Нидерланды), а также с победителями пар «Мольде» (Норвегия) – «Эльфсборг» (Швеция), «Рапид» (Вена, Австрия) – «Лехия» (Польша), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – «Динамо» (Минск, Беларусь), «Левски» (Болгария) – ПАОК (Греция).

«Зиря» во 2-м раунде встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в одном из следующих противостояний: «Ружомберок» (Словакия) – «Рига» (Латвия), «Кызыл-Жар» (Казахстан) – «Осиек» (Хорватия), «Викингур» (Фареры) – ДАК 1904 (Словакия), «Гзира Юнайтед» (Мальта) – «Раднички» (Сербия), «Гомель» (Беларусь) – «Арис» (Салоники, Греция).

Серьезный соперник во 2-м раунде и у «Габалы» - венгерский «Фехервар». Если удастся пройти венгров, то команда Эльмара Бахшиева в 3-м раунде может сыграть с «Панатинаикосом» (Греция), а также с победителями пар «Сепси» (Румыния) – «Олимпия» (Словения), «Влажния» (Албания) – «Университатя Крайова» (Румыния), «Копер» (Словения) – «Вадуц» (Лихтенштейн), «Петрокуб» (Молдова) – «Лачи» (Албания).

Свои первые матчи во 2-м раунде «Нефтчи», «Зиря» и «Габала» проведут 21 июля. «Нефтчи» сыграет в Ларнаке, «Зиря» - на «Далга Арене» в Баку, а «Габала» - в венгерском городе Секешфехервар. Ответные игры состоятся 28 июля.