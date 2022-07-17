Лукашенко о влиянии санкций Запада на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск сталкивается с жесточайшими санкциями, которые так или иначе сказываются на государстве.

По его словам, белорусская сторона не может сказать, что ограничительные меры никак не повлияли на работу той же системы здравоохранения. «Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику и прочее, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем», - цитирует Лукашенко БелТА.

С его точки зрения, страна особо не «кричит» о своих проблемах, вызванных санкционным давлением, и пытается ему сопротивляться. Как подчеркнул белорусский лидер, Минск не просто противодействует ограничениям в сфере здравоохранения, а «вполне неплохо работает».