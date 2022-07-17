Будет ли в седьмом пакете санкций эмбарго на российский газ

Главы МИД стран Евросоюза встретились в Брюсселе для обсуждения новых санкций против России. Перед встречей глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал журналистам, что основой нового пакета станет эмбарго на золото. Он добавил, что по-прежнему считает введение санкций против России правильным. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также заявил, что запрет российского газа не стоит на повестке дня.

Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, ЕС должен продолжать санкционное давление. «Мы должны иметь стратегическое терпение, стратегическую устойчивость. Это не закончится за день, неделю, месяц, мы должны продолжать применять их каждый день, искать лазейки, закрывать их», - сказал он журналистам. Боррель дополнил, что основой нового пакета санкций станет золото из России. Как отмечает AP, золото - вторая по величине экспортная отрасль России после энергетики.

Александер Шалленберг сказал, что ЕС нужны санкции, которые затронут Россию, а «не вернутся бумерангом». «Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ, и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали - это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», - сказал он журналистам перед началом саммита.