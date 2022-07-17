Муж избивал Гюльнар Велизаде. Она его убила

Завершился судебный процесс по уголовному делу 31-летней Гюльнар Велизаде, обвиняемой в убийстве своего супруга.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 30 января этого года в поселке Говсан Сураханского района Баку. Согласно обвинительному акту, Гюльнар ударила своего мужа Эльшана Хадизаде ножом в доме, где они проживали. Мужчина скончался от кровотечения, так как поздно был госпитализирован.

Женщине было предъявлено обвинение по статье 126.3 Уголовного кодекса. В суде Велизаде заявила, что неоднократно подвергалась насилию со стороны мужа. В день происшествия супруг стал бить ее и душить. Женщина отметила, что ранила мужа будучи в состоянии аффекта.

В ходе допросов свидетелей в суде выяснилось, что раненый Хадизаде несколько часов не позволял вызывать скорую помощь. Друг убитого Азад Асадов рассказал, что Эльшан не хотел, чтобы супругу забирали в полицию, и настаивал, что случайно ранил сам себя. По словам Асадова, Хадизаде сказал ему по секрету, что его ножом ударила Гюльнар.

Дети супругов находятся под опекой их бабушки по отцовской линии Махиры Хадиевой. Решением суда Гюльнар Велизаде приговорена к 9 годам лишения свободы.