В Кремле назвали главную цель визита Путина в Иран

Президент РФ Владимир Путин на встречах в Тегеране с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обменяется мнениями по горячим точкам вокруг России.

Интерфакс передает, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана накануне визита Путина в Тегеран рассказал, что главная цель поездки - это участие в саммите «астанинской тройки». «Это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность, и единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию», - сказал Песков.

Помимо этого, у Путина запланированы отдельные встречи с президентом Раиси и президентом Эрдоганом. «Также президент нанесет визит верховному правителю Ирана. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог. Конечно, мы будем иметь возможность обсудить двусторонние отношения, в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией, перспективы и все модальности продолжения политического диалога и с Ираном, и с Турцией, и обменяться в двустороннем плане мнениями по наиболее горячим точкам», - сказал он.

Песков добавил: «Вокруг нас очень много горячих региональных проблем, которые нуждаются в нашем взаимодействии для того, чтобы они были решены».