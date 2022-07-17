Сепаратисты Донбасса заявили о взятии Авдеевки в полукольцо

Войска «Донецкой Народной Республики» полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом, как пишет ТАСС, в понедельник сообщил официальный представитель «Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», - сказал он.

По словам Басурина, в настоящее время готовится плацдарм для начала полного «освобождения» территории «ДНР» от украинских вооруженных формирований.