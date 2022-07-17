Антироссийские санкции убивают меховую промышленность Греции
Меховая промышленность в Греции переживает глубочайший кризис из-за санкций, наложенных на Россию, передает Reuters.
Меховая отрасль - одна из важнейших строчек экспорта страны. Но последние годы стали для нее сложными. Экоактивизм, снижение величины спроса и пандемия Covid-19 постепенно ослабляли сферу производства меха. Ее главным рынком оставалась Россия, а российские потребители давали наибольший процент продаж. По данным Греческой меховой федерации, с 90-х годов их бизнес-модель была ориентирована на состоятельных российских покупателей и туристов в регионе.
Однако после начала войны в Украине и введения Европой антироссийских санкций Греция потеряла российский рынок и российских покупателей. Санкции запрещают магазинам продавать товары российским туристам в Греции, поскольку мех считается предметом роскоши. Больше всего пострадал город Касторья, который является многовековым центром производства «мягкого золота».
«Русские традиционно были крупными покупателями. Очевидно, война остановила это, и это очень хорошая новость», - сказал Марк Гловер, представитель Альянса «Без меха», коалиции более 50 организаций по защите животных по всему миру.
Однако с ним не согласны представители отрасли. На сегодняшний день около 2000 меховых предприятий страны, в основном семейных, в которых, по данным федерации, занято около 4000 человек, получили государственную помощь, что позволило им избежать увольнений. Это временная мера поддержки, введенная до сентября.
Представители Греческой меховой федерации просят правительство сделать исключение для их отрасли и разрешить россиянам покупать меховые товары, а производствам - отправлять в Россию ценные грузы для реализации.