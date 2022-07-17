Антироссийские санкции убивают меховую промышленность Греции

Меховая промышленность в Греции переживает глубочайший кризис из-за санкций, наложенных на Россию, передает Reuters.

Меховая отрасль - одна из важнейших строчек экспорта страны. Но последние годы стали для нее сложными. Экоактивизм, снижение величины спроса и пандемия Covid-19 постепенно ослабляли сферу производства меха. Ее главным рынком оставалась Россия, а российские потребители давали наибольший процент продаж. По данным Греческой меховой федерации, с 90-х годов их бизнес-модель была ориентирована на состоятельных российских покупателей и туристов в регионе.

Однако после начала войны в Украине и введения Европой антироссийских санкций Греция потеряла российский рынок и российских покупателей. Санкции запрещают магазинам продавать товары российским туристам в Греции, поскольку мех считается предметом роскоши. Больше всего пострадал город Касторья, который является многовековым центром производства «мягкого золота».