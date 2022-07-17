Северную Корею ждут новые санкции

Соединенные Штаты могут применить в отношении КНДР дополнительные санкции, а проведение Пхеньяном испытаний ядерного оружия Вашингтон расценит как провокацию, сказала Reuters министр финансов США Джанет Йеллен. Соответствующее заявление Йеллен сделала на фоне обеспокоенности на Западе тем, что КНДР может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного оружия.

Йеллен в интервью не сообщила о том, какие именно это могут быть санкции и когда Вашингтон решится их ввести, но, по ее словам, санкции могут быть необходимы, чтобы побудить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы. Издание полагает, что такого рода меры Йеллен может обсудить во время встреч с южнокорейскими чиновниками, в том числе с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Пхеньян в 2022 году уже провел рекордное количество ракетных пусков, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты.