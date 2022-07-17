Лукашенко призвал чиновников не строить «дворцы» вместо больниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал правительство страны к разумному использованию государственных средств при развитии медицинской сферы.

По его словам, стоит воздержаться от строительства слишком дорогих больниц. «Давайте будем модернизировать ту или иную систему, в том числе и здравоохранение, но дворцы не будем строить. Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец <…>. Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо», - цитирует Лукашенко БелТА.

Как он отметил, это не означает, что необходимо отказаться от модернизации объектов здравоохранения. Лукашенко считает, что в этом вопросе необходимо сохранить баланс: «Но до основания сносить ничего не надо, а надо приспосабливать то, что есть, потому что они [здания объектов здравоохранения] в хорошем состоянии».