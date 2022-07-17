Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев заявил, что клуб не ведет переговоры с Артемом Дзюбой.

«Дзюба - выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал», - цитирует руководителя бакинского клуба «Спорт-Экспресс».

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Известный российский футболист Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана. Форвард накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах», сообщает haqqin.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

В последнее время экс-нападающий «Зенита» и сборной России поддерживал форму в казанском «Рубине».

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах. В конце мая Дзюба покинул питерский клуб свободным агентом.