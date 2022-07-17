Российским военным предлагают деньги за уничтоженную технику и солдат в Украине

Петербургские военкоматы предлагают 300 тыс. руб. за сбитый самолет и 100 тыс. - за взвод солдат, пишет местное издание "Ротонда".

Согласно информации, городские военкоматы распространили по муниципалитетам брошюру "Социальный справочник участника специальной военной операции". Неназванный "Ротондой" муниципальный депутат передал копию изданию.

В брошюре в том числе говорится о премиях за успешное выполнение боевых задач. За сбитый самолет государство предлагает российским добровольцам 300 тыс. руб., за вертолет - 200 тыс., танк - 100 тысяч.

Убийство украинских солдат оценивается дешевле: 100 тыс. руб. за уничтожение взвода, 50 тыс. за отделение. Столько же, пишет "Ротонда", принесут подбитые беспилотник, БМП, БТР, ЗРК или система залпового огня.