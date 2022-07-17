Отказ от российских энергоносителей обойдется Европе в $200 млрд Bloomberg
Из-за отказа Евросоюза от российских энергоносителей страны Европы вынуждены оказывать поддержку местным энергетическим и коммунальным компаниям. Согласно оценке Bloomberg, расходы на это составят около $200 миллиардов. Скорее всего, эти траты лягут на плечи простых европейцев.
«Это напоминает падающую цепочку энергетического домино, каждая кость в котором стоит миллиарды евро. Обанкротившаяся энергетическая компания тянет за собой все государственное снабжение. Когда пыль осядет, общий счет за спасение европейского энергетического рынка этой зимой с легкостью превысит $200 млрд», - говорится в статье.
По мнению экспертов, европейские энергетические компании будут нести все больше потерь по мере роста цен на газ и другие энергоносители. Например, экспортер российского газа из Германии Uniper недавно направил правительству ФРГ запрос о финансовой поддержке в размере €10 млрд евро для «финансовой стабилизации концерна». А во Франции необходимо провести национализацию корпорации EDF, которая обойдется Парижу в €8 млрд. «И эти два предприятия - лишь верхушка айсберга», - пишут авторы статьи.
Таким образом, единственный способ выжить для энергокомпаний – переложить свои расходы на потребителей.
Если это произойдет, то, по данным инвестиционного банка Goldman Sachs, европейские потребители будут платить за электричество и газ €470, что на 290% больше, чем в середине 2020 года.
"В конце концов, расходы понесут налогоплательщики - либо напрямую и прямо сейчас из-за роста цен на электроэнергию и газ, либо позже, но в течение длительного времени в виде повышения налогов для спасения энергетических компаний", - предупреждает банк.