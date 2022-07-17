Из-за отказа Евросоюза от российских энергоносителей страны Европы вынуждены оказывать поддержку местным энергетическим и коммунальным компаниям. Согласно оценке Bloomberg, расходы на это составят около $200 миллиардов. Скорее всего, эти траты лягут на плечи простых европейцев.

«Это напоминает падающую цепочку энергетического домино, каждая кость в котором стоит миллиарды евро. Обанкротившаяся энергетическая компания тянет за собой все государственное снабжение. Когда пыль осядет, общий счет за спасение европейского энергетического рынка этой зимой с легкостью превысит $200 млрд», - говорится в статье.

По мнению экспертов, европейские энергетические компании будут нести все больше потерь по мере роста цен на газ и другие энергоносители. Например, экспортер российского газа из Германии Uniper недавно направил правительству ФРГ запрос о финансовой поддержке в размере €10 млрд евро для «финансовой стабилизации концерна». А во Франции необходимо провести национализацию корпорации EDF, которая обойдется Парижу в €8 млрд. «И эти два предприятия - лишь верхушка айсберга», - пишут авторы статьи.