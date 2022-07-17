Вильям Гаджиев не готов выступить с последним словом

Как сообщает haqqin.az, адвокат Юсиф Исмаилов выступил на суде с защитительной речью. По его словам, гособвинитель потребовал очень сурового наказания для его подзащитного: «Этот человек служил азербайджанскому государству и за это неоднократно награждался. Когда Нахчыван был в блокаде, он оказывал помощь, и этот поступок был оценен по достоинству. Вильям Гаджиев также имеет много заслуг в международных вопросах, и он всегда оправдывал оказанное ему доверие. Все эти моменты должны быть учтены. У моего подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. В связи с этим судебные разбирательства неоднократно откладывались. Каковы отягчающие обстоятельства, которые заставили бы обвинение потребовать такого наказания для человека, которого я защищаю? Мы не принимаем обвинений».

Адвокат просил суд учесть смягчающие обстоятельства и прекратить уголовное дело по оправдательным мотивам.

Другой адвокат Гаджиева Эльмар Керимов выступил с короткой речью и также попросил оправдать своего подзащитного: «Человеку, которого я защищаю, не может быть предъявлено обвинение в каком-либо преступлении. Обвинения совершенно беспочвенны. Я прошу оправдательного приговора».

Затем Вильяму Гаджиеву было предложено выступить с последним словом. Экс-глава Имишли попросил у суда время, заявив, что он сейчас не готов.

Судебный процесс продолжится 25 июля.