Украинские военные ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики открыли огонь и убили 36 морпехов, многих ранили. Позже "Кедр" с нацгвардейцами и бойцами теробороны, несмотря на значительное численное превосходство россиян, в боях заставили их отойти.

Украинские военные получили многочисленные трофеи и взяли в плен раненого командира взвода ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области Станислав Трутнев (1989 г.р.). Он является военнослужащим 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. До этого три года он был в Сирии.