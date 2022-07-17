Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:20

В первых прямых переговорах руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, состоявшихся на прошлой неделе в Тбилиси, не было и намека на прогресс. Судя по заявлениям, прозвучавшим из Еревана после завершения первого раунда диалога, армянская сторона отказывается принимать постконфликтные реалии и выдвигает в качестве условия достижения окончательного мира между двумя странами урегулирование более несуществующего «нагорно-карабахского конфликта». С сожалением приходится констатировать: Ереван по-прежнему считает, что 44-дневная война не решила проблему вооруженного противостояния и что для достижения мира между Арменией и Азербайджаном должно произойти «политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта». Мало того, Ереван настаивает на осуществлении этого процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, одно лишь упоминание которой, по словам президента Ильхама Алиева, «раздражает азербайджанскую сторону».

«Карабахского конфликта нет, этот конфликт позади, поэтому о каком-либо урегулировании не может быть и речи, - заявил президент Алиев за день до встречи министров. - Армянской стороне следует забыть такие выражения, как «статус» и «Минская группа ОБСЕ», поскольку за ними стоят территориальные претензии к Азербайджану, что абсолютно неприемлемо. Армения должна выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября, то есть по документу о капитуляции, и вывести остатки своих вооруженных сил с территории Азербайджана. Следует подчеркнуть, что позиция президента Ильхама Алиева при всей своей жесткости полностью соответствует реалиям послевоенного периода. В то время как условия, выдвигаемые армянской стороной, при кажущейся мягкости абсолютно несовместимы с реальностью постконфликтного периода, а потому являются фактором, тормозящим достижение мира. Эксперты, комментирующие тбилисские переговоры, объясняют отсутствие прогресса в армяно-азербайджанском политическом диалоге диаметральной разницей в позициях сторон, что создает на переговорах тупиковую ситуацию. В то же время практически все комментаторы отмечают чрезвычайную важность того, что впервые после окончания 44-дневной войны главы МИД двух стран встречаются напрямую, без посредников. Еще один существенный момент – это реакция США на армяно-азербайджанские переговоры. Как уже сообщалось, после первого раунда диалога госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на своей странице в Twitter, что министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян «предприняли позитивный шаг», встретившись в Тбилиси.

«Прямой диалог – это самый надежный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией», - написал, в частности, госсекретарь США. А накануне вечером, 17 июля, Карен Донфрид, госсекретарь США по делам Европы и Евразии, позвонила главам МИД Азербайджана и Армении и высоко оценила первую прямую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси, подчеркнув важность продолжения прямых контактов. Что касается заявлений глав МИД Азербайджана и Армении, то в целом оценки схожи по содержанию, однако их разделяет принципиальное отличие - армянская сторона продолжает говорить о «роли Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей в мирном урегулировании конфликта». Как видно из официальной информации МИД Армении, Карен Донфрид не разделила мнение Мирзояна о сопредседателях Минской группы. В противном случае заявление армянского Министерства иностранных дел должно было идти от обеих сторон, а не только от имени Арарата Мирзояна. Таким образом, мы видим в контексте тбилисских переговоров существенное изменение позиции США. Госсекретарь Энтони Блинкен однозначно подчеркнул, что прямой диалог является «наиболее надежным способом» разрешения разногласий между Арменией и Азербайджаном. После чего о важности продолжения прямых контактов между сторонами подчеркнула в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана и Карен Донфрид.

Другими словами, назвав «наиболее безопасными» переговоры между Арменией и Азербайджаном напрямую, США смирились с тем фактом, что формат Минской группы ОБСЕ больше не существует и, стало быть, не может быть реанимирован. Добавим к сказанному, что еще раньше в ходе своего визита в регион министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил журналистам, что формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ больше не существует. Таким образом, два сопредседателя Минской группы отказываются от этого формата. При этом Россия пытается сохранить монополию на посредничество в переговорах между Арменией и Азербайджаном, США предпочитают прямые контакты между сторонами конфликта, а Армения до сих пор говорит о «сопредседателях Минской группы», настаивая именно на этом формате. Чего же добивается Ереван? Неужели настойчивость армянской стороны связана с попыткой обеспечить участие в процессе третьего сопредседателя Минской группы, то есть Франции? Поверить в это непросто, ведь, как известно, Евросоюз выступает в качестве активного посредника в форсировании делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, а также в открытии коммуникаций для достижения окончательного мира. Не говоря уже о том, что роль Брюсселя в этом процессе поддерживает Вашингтон, а значит, в этой миссии должна быть заинтересована и одна из ведущих страна Евросоюза - Франция. Но, похоже, интересы ЕС далеко не всегда совпадают с внешнеполитическими приоритетами Франции. Учитывая настойчивость, с которой Париж отказывается хоронить формат сопредседателей Минской группы, можно сделать вывод о наличии тайного соперничества между Францией и США по Южному Кавказу вообще и по армяно-азербайджанскому мирному процессу, в частности.