В США положительно оценили переговоры с Индией по российской нефти

США ведут "обнадеживающие" переговоры с Индией по вопросу ограничения цен на российскую нефть, заявила министр финансов США Джанет Йеллен Reuters.

"Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые у меня были, в целом вселяли надежду", - заявила она.

Кроме того, другой высокопоставленный собеседник агентства, также представляющий Минфин США, сказал, что в ходе ранее проведенных переговоров Индия никаких обещаний не давала, но при этом и не выразила "свою неприязнь к этой идее".